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Оперативна інформація станом на 18.00 18.12.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 18.12.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває двісті дев’яносто восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.

Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку; на Запорізькому - відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади.

На тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. З 5 грудня поточного року військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку.

Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.

Українська авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 склади боєприпасів.

Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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