Оперативна інформація станом на 18.00 21.04.2022 щодо російського вторгнення

Продовжується п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник продовжувів наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Водночас, не припиняються ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території республіки білорусь. Окремі підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста. На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів та здійснював спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу “Азовсталь”.

На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі. Крім того, за наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій російською федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”. А у період 2-10 травня - "перепис населення". Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.

На Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва, противник намагається покращити тактичне положення та наблизитися до міста, успіху не має.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. За уточненими даними, захисниками та захисницями України, був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв. Також отримали важкі поранення та знаходяться на лікуванні в москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.

Крім того, значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів проведена примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів російської федерації.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»