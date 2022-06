Оперативна інформація станом на 18.00 22.06.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто дев’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку ворог застосував ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

На Південнобузькому напрямку противник, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»