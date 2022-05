Оперативна інформація станом на 18.00 23.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває вісімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь залишається.

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Російські окупанти не припиняють обстріли позицій Сил оборони, що розгорнуті у безпосередній близькості до державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі. Обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів.

При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ. Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі населеного пункту Студенок.

На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено. Ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктів у населеному пункті Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, противник вів штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав. У напрямку на Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ з метою сковування їх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровський.

Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих “комендатур”.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

За наявною інформацією, з метою нарощування системи протиповітряної оборони, на території північно-західної частини тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

