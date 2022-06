Оперативна інформація станом на 18.00 23.06.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто двадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. З військовими комісаріатами окремих областей проводяться мобілізаційні навчання, де відпрацьовуються питання оповіщення та комплектування військових частин.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.

Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

Противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки наші воїни жорстко придушили.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки. З метою виявлення змін в положенні наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.

Не відчуваючи підтримки серед жителів на тимчасово захоплених українських територіях, окупанти бояться тотального спротиву місцевого населення. У зв’язку з цим вони вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання і арешти.

Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»