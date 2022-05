Оперативна інформація станом на 18.00 24.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває дев’яноста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На Донецькому напрямку ворог продовжує ведення активних наступальних дій, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вживати заходів з прикриття ділянки українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Агресор завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи по створенню сприятливих умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Обстрілював наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.

На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Окупанти продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях - перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

