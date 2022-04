Оперативна інформація станом на 18.00 25.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник і надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення з території російської федерації додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки.

Російським командуванням не припиняється пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, що беруть безпосередню участь у війні на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка - Заводи та Дібровне - Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу “Азовсталь”.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками федеральної служби безпеки російської федерації продовжується проведення фільтраційних заходів.

На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють “вилученню” алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Українські захисники та захисниці тримають оборону та завдають ворожим військам втрат на напрямках, де тривають активні бойові дії.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

