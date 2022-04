Оперативна інформація станом на 18.00 26.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває шістдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Угруповання військ ворога ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основною метою залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Слобожанському напрямку ворожі угруповання зі складу підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.

На Ізюмському напрямку частини та підрозділи противника зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій, 68-го армійського корпусу та повітряно-десантних військ, за підтримки артилерії, проводять наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. З метою розвідки позицій наших військ ворог продовжує застосовувати БПЛА у зазначеному районі.

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. За наявною інформацією, у безпосередній близькості до державного кордону України у цій області перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

На Сєверодонецькому напрямку, в рамках перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупантами переміщено до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу.

Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.

Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж, на окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність “Повна”, силові структури переведені на посилений режим несення служби.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

Українські захисники та захисниці тримають оборону та продовжують методично завдавати втрат російським окупантам.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

