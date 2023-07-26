Оперативна інформація станом на 18.00 26.07.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот вісімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Семенівка, Ясна Поляна Чернігівської області; Вільна Слобода, Степне, Басівка, Могриця, Покровка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Табаївка, Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, П’ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Степове, Лобкове та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Кізомис Херсонської області та Іванівка на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 пункти управління російських окупантів.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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