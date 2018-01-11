Оперативная необходимость или "зрада": в полиции заклеили изолентой флаг Украины на служебном авто

Мариупольские полицейские изолентой заклеили флаг Украины на номерном знаке своего рабочего авто, чем вызвали немало возмущений со стороны украинцев.

Фото автомобиля правоохранителей разместил на своей странице в Facebook депутат горсовета Мариуполя Роман Амелякин.

"Флаг Украины на номере залеплен изолентой и впереди, и на заднем номерном знаке. Интересно, это жизненная позиция или "оперативная необходимость"? - отметил политик. - Намотан в несколько слоев четко по флагу".

В полиции на скандал отреагировали весьма быстро. Спикер правоохранителей в Мариуполе Ольга Атаманова сначала попыталась оправдать своих коллег тем, что они неудачно попытались закрепить номера таким образом.

Чуть позже она добавила, что "зрады" нет, поскольку полицейские "пришли ко временному средству из оперативных соображений".

О какой "спецоперации" может идти речь, правоохранитель не пояснила, ведь на служебном авто присутствует вся должная символика, так что маскировка явно не удалась.

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