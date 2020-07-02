Оператора насосной станции смыло кипятком? Что произошло на самом деле

"Сотрудника насосной станции смыло кипятком" - такие слухи сегодня ширились в соцсетях. Как с выяснилось, действительно погиб сотрудник "Харьковских тепловых сетей". При этом прорыв трубы с горячей водой мог стать причиной смерти

Бывшая улица Ленина, ставшая после декоммунизации Шатиловой Дачей. Здесь, у элитного дома поднимается вверх горячий пар, а на земле настоящая водоем. Нет, это не гейзер. Просто произошла авария. Прорвало трубу с горячей водой. Прорыв произошел ночью, а с утра соцсетями стали распространяться слухи, что погиб работник коммунального предприятия, и что, якобы, его смыло кипятком. Сотрудники "Харьковских тепловых сетей", работающие над ликвидацией прорыва предпочитают не говорить на эту тему.

Александр, работник ХТС:

Вон есть начальство. Идите с ними и разговаривайте. А что вы меня работягу тревожите. Что я могу сказать.

Никого не смыло. Я не знаю.- С утра, якобы, смыло кипятком? - Не знаю я. Я на мельника работаю. Откуда я знаю.

Между тем, когда рабочие не видят, что их снимает видеокамера, они признаются - действительно погиб их коллега. Однако его отнюдь не смыло.

Николай, бульдозерист ХТС:

Не было такого. Он не упал никуда в кипяток. Еще, просто, вот так воды было. Только начала наполняться. В здании - вообще вот так было воды. Там в сапогах можно было пройти. Но просто из-за испарений и из-за дышать было нечем.

Прорыв трубы горячей воды большого диаметра, которую специалисты называют "тысячка", произошел ночью. В насосной станции находился один оператор - пожилой мужчина старше 70-ти лет. Он в 4:30 утра сообщил о прорыве руководству и пошел смотреть, откуда именно течет вода. Его коллеги считают, что возможно сердце не выдержало, потому что в насосной было очень жарко и влажно. Выйти на улицу оператор не успел, и умер, упав в горячую воду, накопившуюся в здании. Родные погибшего рассказали Новостым АТН, что эвакуировать его тело удалось сегодня днем.





Агентство Телевидения Новости