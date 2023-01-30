Опинилася в епіцентрі удару: тіло загиблої жінки рятувальники шукали весь день
Пряме влучання у багатоквартирний будинок в центрі Харкова: одна людина загинула, троє отримали травми. Під’їзд, по якому прийшовся удар, непридатний для проживання. Тіло загиблої жінки опинилося під завалами між 3 та 4 поверхами. Вилучили його відразу рятувальникам не вдалося.
Анатолій Торяник, заст. начальника ГУ ДСНС України у Харківській обл.
Зараз проводяться роботи з розбирання верхніх поверхів, тіло загиблої ще не вилучили, тому що є небезпека обрушення конструкцій. Розбираються чердачне приміщення та верхні перекриття, щоб можна було вилучити загиблу з-під завалів. Роботи будуть проводитися по зачищенню всієї території і в подальшому експерти будуть визначатися щодо можливості відбудови даного будинка.
Чоловік загиблої на момент удару також знаходився в квартирі – дивом обійшлося без тяжких травм.
Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.
Було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 138 ККУ, а саме «Порушення законів та звичаїв війни». На місці тривають рятувальні роботи з метою встановлення постраждалих осіб.
Внаслідок ракетного удару відбулась пожежа площею 450 кв. метрів. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали. На місці події працювали близько 40 рятувальників. О пів на 12 пожежу локалізували, а близько 3ї ночі повністю ліквідували. Зранку на місці з мешканцями зруйнованого та сусіднього будинків працювали психологи.
Тетяна, психолог гуманітарної місії «Проліска»
Нас работает два психолога по такой схеме: к кому-то мы подходим, кто-то к нам подходит. Вообще люди в шоке все, нет такого, что кто-то нормально принимает эту ситуацию. Кто-то более стабилен, кто-то менее, но пока все люди пребывают в состоянии шока.
Ігор, мешканець зруйнованого будинку
Громко было. Там идет труба каминная, по ней все влетело, двери повылетали. Пооткрывались двери, замок выбило – как монтировкой сняли. Уши начали болеть чере пару часов. Сильно влетело. Собака перепугалась. Не, ну он так нормально, молодец, адекватный.
За попередніми даними, окупанти вели обстріл із зенітно-ракетного комплексу С-300. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, найближчим часом буде проведена експертиза стану будинку та ухвалене рішення про можливість його відновлення або остаточного знесення. Усім постраждалим за потреби обіцяють надати тимчасове житло.