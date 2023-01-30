Опинилася в епіцентрі удару: тіло загиблої жінки рятувальники шукали весь день

Пряме влучання у багатоквартирний будинок в центрі Харкова: одна людина загинула, троє отримали травми. Під’їзд, по якому прийшовся удар, непридатний для проживання. Тіло загиблої жінки опинилося під завалами між 3 та 4 поверхами. Вилучили його відразу рятувальникам не вдалося.

Анатолій Торяник, заст. начальника ГУ ДСНС України у Харківській обл.

Зараз проводяться роботи з розбирання верхніх поверхів, тіло загиблої ще не вилучили, тому що є небезпека обрушення конструкцій. Розбираються чердачне приміщення та верхні перекриття, щоб можна було вилучити загиблу з-під завалів. Роботи будуть проводитися по зачищенню всієї території і в подальшому експерти будуть визначатися щодо можливості відбудови даного будинка.

Чоловік загиблої на момент удару також знаходився в квартирі – дивом обійшлося без тяжких травм.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.

Було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 138 ККУ, а саме «Порушення законів та звичаїв війни». На місці тривають рятувальні роботи з метою встановлення постраждалих осіб.

Внаслідок ракетного удару відбулась пожежа площею 450 кв. метрів. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали. На місці події працювали близько 40 рятувальників. О пів на 12 пожежу локалізували, а близько 3ї ночі повністю ліквідували. Зранку на місці з мешканцями зруйнованого та сусіднього будинків працювали психологи.

Тетяна, психолог гуманітарної місії «Проліска»

Нас работает два психолога по такой схеме: к кому-то мы подходим, кто-то к нам подходит. Вообще люди в шоке все, нет такого, что кто-то нормально принимает эту ситуацию. Кто-то более стабилен, кто-то менее, но пока все люди пребывают в состоянии шока.

Ігор, мешканець зруйнованого будинку

Громко было. Там идет труба каминная, по ней все влетело, двери повылетали. Пооткрывались двери, замок выбило – как монтировкой сняли. Уши начали болеть чере пару часов. Сильно влетело. Собака перепугалась. Не, ну он так нормально, молодец, адекватный.

За попередніми даними, окупанти вели обстріл із зенітно-ракетного комплексу С-300. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, найближчим часом буде проведена експертиза стану будинку та ухвалене рішення про можливість його відновлення або остаточного знесення. Усім постраждалим за потреби обіцяють надати тимчасове житло.





Агентство Телевидения Новости