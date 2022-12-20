Опитування Маска в Твіттері показало, що він мусить залишити кермо соціальної мережі

Неофіційне опитування, проведене на замовлення Ілона Маска, показало, що він повинен піти з керма соціальної мережі, референдум, який Маск пообіцяв провести після широкої критики його керівництва компанією.

Опитування завершилося рано вранці в понеділок після дванадцятигодинного голосування. 57,5% із понад 17 мільйонів відповідей закликали Маска піти у відставку. Він сказав, що дотримуватиметься результатів, пізніше додавши: «Як то кажуть, будьте обережні, чого бажаєте, бо це може бути досягнуто».

Якщо Маск слідуватиме результатам опитування, як він сказав, це може поставити компанію в ще більшу невизначеність. Маск залишиться власником соціальної мережі, що все одно дасть йому величезний контроль над її політикою. Але він ще не сказав, кого обере своїм наступником, і ця особа могла б керувати компанією інакше, і, можливо, менш хаотично, ніж Маск протягом останніх двох місяців.

Мільярдер і сам себе назвав «Chief Twit» придбав компанію за 44 мільярди доларів у жовтні та став виконавчим директором. Відтоді це стало частою темою його твітів, і співробітники сказали , що він регулярно був присутній у штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско.

Джерело: internetua.com

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