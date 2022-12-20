Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 68

Опитування Маска в Твіттері показало, що він мусить залишити кермо соціальної мережі

Опитування Маска в Твіттері показало, що він мусить залишити кермо соціальної мережі

Неофіційне опитування, проведене на замовлення Ілона Маска, показало, що він повинен піти з керма соціальної мережі, референдум, який Маск пообіцяв провести після широкої критики його керівництва компанією.

Опитування завершилося рано вранці в понеділок після дванадцятигодинного голосування. 57,5% із понад 17 мільйонів відповідей закликали Маска піти у відставку. Він сказав, що дотримуватиметься результатів, пізніше додавши: «Як то кажуть, будьте обережні, чого бажаєте, бо це може бути досягнуто».

Якщо Маск слідуватиме результатам опитування, як він сказав, це може поставити компанію в ще більшу невизначеність. Маск залишиться власником соціальної мережі, що все одно дасть йому величезний контроль над її політикою. Але він ще не сказав, кого обере своїм наступником, і ця особа могла б керувати компанією інакше, і, можливо, менш хаотично, ніж Маск протягом останніх двох місяців.

Мільярдер і сам себе назвав «Chief Twit» придбав компанію за 44 мільярди доларів у жовтні та став виконавчим директором. Відтоді це стало частою темою його твітів, і співробітники сказали , що він регулярно був присутній у штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску з боку РФ
Сегодня 10:25    26
Палата Представителей США обвинила экс-президента Дональда Трампа в совершении четырех федеральных уголовных преступлениях
Сегодня 09:50    67
Ленд-лиз
Сегодня 09:38    96
Військові пояснили, як ворог використовує інформацію соцмереж для ракетних ударів
Сегодня 09:03    104
ISW, 19 декабря
Сегодня 08:12    96
Новости из США. Главное к концу недели, 17-18 декабря 2022
19.12.2022 09:26    188
Microsoft позбавляється свого браузера
19.12.2022 09:03    252
Компанія Гейтса з будівництва ядерних реакторів відклала запуск на два роки - паливо їй постачали з росії
19.12.2022 08:40    157
Новини однією строкою
19.12.2022 06:00    209
Новости из США. Главное к концу недели, 17 декабря 2022
18.12.2022 10:00    247
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 