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Оплачивал все прихоти ради койки: история любви водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым

Оплачивал все прихоти ради койки: история любви водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, никак не может смириться с тем, что возможная компенсация от актера прошла мимо нее. Сегодня Ирина Стерхова попыталась в Мосгорсуде добиться признания себя потерпевшей по уголовному делу.

Ради этого из Рязанской области в столицу приехала ее подруга Светлана Васильченко, которая в ходе заседания пролила свет на нюансы взаимоотношений подруги с погибшим Захаровым.

По ее словам, несмотря на штамп в паспорте, Сергей все свободное время уделял Ирине и поддерживал ее: последние 10 лет та фактически была на содержании у Захарова.

Убитый Ефремовым курьер возил возлюбленную на море, оплачивал лечение в санаториях, да и вообще — отношения строились на взаимной любви. Называть их сожительством — просто кощунство, уверяла суд свидетельница.

Эльман Пашаев, выслушав всхлипывания двух женщин, в присущей адвокату манере разразился гневной тирадой.

«Если это была образцовая семья, почему она не дала ему московскую регистрацию? Она что, не знала, что московская пенсия в два раза больше рязанской? Если было чувство, почему не обратились в ЗАГС?» — вопрошал у оппоненток защитник Ефремова.

Но главным козырем стала домовая книга, выписку из которой показала другой адвокат артиста Елизавета Шарогородская. Оказалось, что Стерхова за деньги сдавала комнату Сергею Захарову.

«У нас двоеженство запрещено. У нас нет в законе понятия гражданская жена, есть любовник, любовница, сожитель, сожительница», — набросился Пашаев на бедную истицу, пишет «МК».

Итог заседания был предсказуем: Мосгорсуд отказался признавать Ирину Стерхову потерпевшей по уголовному делу Михаила Ефремова. Таким образом, на компенсацию от актера могут рассчитывать только родственники Сергея Захарова.

Сейчас жена Захарова, его сын и другие члены семьи настаивают на минимальном пороге в 16 миллионов рублей.

Источник: radiokp.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ефремов

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