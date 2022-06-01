Определенно димон медведев – один из лучших маркеров дебилизма российской власти

Пока он тихо бухал рассуждая про себя это было незаметно, но вот когда он начал являть миру свое умственное отставание посредством соцсетей (отдельный вопрос – мотивы этого эксгибиционизма), деградация власти заиграла новыми, яркими цветами.

Сегодня мишутка снова испортил воздух своим постом в телеграме (традиционно – ссылку давать не буду). Он написал о том, что санкции, которые введены против россии на самом деле введены, о ужас, не против рашистского руководства, которому, намекает нам димон, насрать. И разражается воплем.

Цитата: “Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против её патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время. И во время Отечественной войны 1812 года. И конечно, в XX веке, когда СССР постоянно жил под многочисленными санкциями. Я уж не говорю, что западный мир в конце тридцатых желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером”.

Простите за обильное цитирование) дима, дурачок, давай порассуждаем вслух. До 24 февраля вас никто не ненавидел. С вами вели бизнес, открывали предприятия, переносили производства. Вы получали право показывать фильмы и выпускать книги в тот же день, что и во всем мире. Apple, трубку которого тебе, идиоту, подарил в свое время Стив Джобс, открыл в москве представительство, а в Киеве – нет. Вас все ценили, давали деньги, покупали нефть и газ. Но что произошло 24 февраля? димочка, сделай усилие, отодвинь стакан и попытайся найти причинно-следственную связь. Это ведь не сложно, правда? Понять что было "до" и почему происходит то, что происходит с вами сейчас.

Теперь про историю. Видимо ты намекаешь на Мюнхенское соглашение 1938-го. Если так, то да, говнецо, а не соглашение. Но, как ты говоришь, “в конце тридцатых”, было и другое. 23 августа 1939 года между нацистской Германией и социалистическим СССР был подписан договор на 10 лет, позже ставший известным как “Молотова-Риббентропа”. В секретном протоколе к нему говорилось:

“1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обоими сторонами.

2.В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия”.

Ничего не муляет, дима? Поделить Европу с нациками - все нормально, вписывается в концепцию нынешней войны?

И еще. Поставки зерна. дима, вы сейчас пи$дите наше зерно. А ты поинтересуйся у мединского, он же историка из себя корчит, когда по советско-немецкому торговому соглашению предусматривавшее, в частности, поставки нацистам 1 млн. тонн зерна, 900 тыс. тонн нефти, по 500 тыс. тонн фосфатов и железной руды, 300 тысяч тонн чугуна, 100 тысяч тонн хрома, эти самые поставки прекратились? Молчит, не сдается фашист?) Тогда я скажу - 22 июня 1941 года. За один час и 15 минут до нападения Германии на Союз. И это был поезд с зерном. Правда, теперь димон написанное тобой сегодня же – “просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда” – воспринимается совсем иначе.

Закусывать надо, дима.

Источник: https://t.me/blacklampa/6218

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