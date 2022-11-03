Опрос: в Германии выросло влияние российской пропаганды

18% немцев верят, что Путин "борется против мировой закулисы", с весны поддержка такой точки зрения выросла в полтора раза, свидетельствуют итоги опроса Cemas. С тезисом о том, что начать войну россию "вынудили провокации НАТО", согласилась треть жителей восточной Германии, отмечают социологи, на западе сторонников такой точки зрения оказалось 16%.

12% респондентов (против 7% в апреле) верят еще одному известному утверждению российской пропаганды - о секретных лабораториях, где Украина и США разрабатывают биологическое оружие. "Кризисы последних месяцев могут стать идеальной питательной средой для теорий заговора, которые подпитываются и подкрепляются как правыми экстремистами, так и россией", - отметила глава Cemas Пиа Ламберти.

Джерело: https://www.facebook.com/dw.russian

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