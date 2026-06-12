Сегодня 06:23
Просмотров: 64
Оптоволокно не знає, що таке перешкоди. А пілоти «Фенікса» не знають, що таке промах (ВІДЕО)
Харківщина, Донеччина, Запоріжжя…
У новій добірці уражень – справжня класика фронтового полювання: ворожа піхота, мотоцикли, квадроцикли, укриття та інші цілі, яким не допомогли ні маскування, ні спроби втекти.
Кожен виліт – це ще одна зірвана атака, ще одна врятована позиція та ще кілька окупантів, які вже нікуди не підуть і не поїдуть.
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна