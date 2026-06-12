Оптоволокно не знає, що таке перешкоди. А пілоти «Фенікса» не знають, що таке промах (ВІДЕО)

Харківщина, Донеччина, Запоріжжя…

У новій добірці уражень – справжня класика фронтового полювання: ворожа піхота, мотоцикли, квадроцикли, укриття та інші цілі, яким не допомогли ні маскування, ні спроби втекти.

Кожен виліт – це ще одна зірвана атака, ще одна врятована позиція та ще кілька окупантів, які вже нікуди не підуть і не поїдуть.

Джерело: dpsu.gov.ua

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