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Сегодня 08:26
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Орбан и его "What?"

Орбан и его What?

Виктор Орбан своё "What?" под постом генсека НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины может, мягко говоря, засунуть как можно глубже.

Виктора Орбана уже давно воспринимают как прихвостня путина, что в ЕС, что в НАТО и именно так относятся к любому его заявлению.

Кроме того, просто интересно, как начнёт конвульсировать Виктор Орбан, когда против него будут введены санкции, за лоббирование российских интересов? Такая перспектива для европейского политика, скажем так, в целом ряде кругов может сделать его нежелательной персоной и более того.

Так же, Виктору Орбану следует помнить о том, что его партия "Фидес" имеет поддержку венгров благодаря популистской политике, осуществление которой возможно благодаря финансовой поддержки ЕС Венгрии. То есть, за счёт льгот и дотаций, Орбан удерживает необходимый уровень популизма.

Но, что случится с его партией и стабильным большинством, если реализация популистской политики окажется невозможной?

А потому, троянскому павлину Виктору следует не распускать перья, а подумать о своём политическом будущем, ну или начать научиться жить прошлым.

https://t.me/zloyodessit/18943

Новости портала «Весь Харьков»

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