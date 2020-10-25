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ОРДЛО грозит экологическая катастрофа уровня «Чернобыля»: заявление Резникова

ОРДЛО грозит экологическая катастрофа уровня «Чернобыля»: заявление Резникова

Отдельным районам Донецкой и Луганской областей угрожает экологическая катастрофа, заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты “Юнком”, которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды из этой шахты, и на данное время радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды”, – сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу.

Он также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.

“Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области”, – предостерег вице-премьер.

Он добавил, что в начале октября в режиме видеоконференции встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.

“Конечно, на сегодняшний день вопрос, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории, остается пока вопросом”, – пояснил вице-премьер.

Резников отметил, что аналогичной является ситуация и в Крыму.

“Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения, как минимум, акватории Азовского моря, и последствия экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион: Румыния, Болгария, Грузия, Турция”, – указал он.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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