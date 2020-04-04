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Организаторы подпольной мусорной свалки за «Французским бульваром» заплатят 272 миллиона гривен штрафа

Организаторы подпольной мусорной свалки за «Французским бульваром» заплатят 272 миллиона гривен штрафа

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре

Часть коммунальной земли на участке площадью 8 га на территории бывшего завода оказалась заваленной мусором.

Как рассказали в ведомстве, ранее земля находились в аренде и на ее территории планировали возвести торговый центр, однако строительство так и не началось, а арендатор около 4 лет не платил деньги за пользование участком. Тогда прокуратура обратилась в суд и разорвала договор аренды, вернув землю стоимостью более 140 млн гривен в собственность общины Харькова, под юрисдикцию горсовета.

Как выяснилось, на коммунальных землях был оснащен несанкционированный полигон, где работала специализированная грузовая техника и рабочие бригады, которые перебирают и сортируют мусор.

По данному факту местной прокуратурой было начато уголовное производство, в рамках которого прокуратура доказала причастность двух организаторов несанкционированной свалки к причинению ущерба от загрязнения участка в размере 272 млн грн.

Указанных лиц приговором суда наказали за организацию незаконного полигона по вывозу отходов на самовольно занятом земельном участке, а иск о возмещении вреда ущерба суд удовлетворил в полном объеме.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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