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Ориентировочно на складах Минобороны в Черниговской области находится 88 тысяч тонн боеприпасов - ГСЧС

Ориентировочно на складах Минобороны в Черниговской области находится 88 тысяч тонн боеприпасов - ГСЧС

На складах 6 арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Черниговской области, на технической территории которого в ночь на вторник начался пожар, находится около 88 тысяч тонн боеприпасов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Площадь территории 6 арсенала составляет около 682,6 гектар, из них техническая территория - 402 гектар. Ориентировочно на составах находится 88 тыс. тонн боеприпасов", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, по состоянию на 9.00 на территории склада наблюдается пожар и взрывы с разной интенсивностью.

Из зоны возможного поражения уже эвакуировано около 10 тысяч человек, к эвакуации привлечено 23 автобуса.

Как сообщает ГСЧС, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

С 4.22 закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В 5.30 получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, которые попадают в зону возможного поражения.

К месту чрезвычайной ситуации направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС (39 единиц техники и 107 человек личного состава). В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета (23 единицы техники и 109 человек). Сформирован взведенный отряд (27 единиц техники и 115 человек личного состава). "Укрзализныця" привела в готовность 7 пожарных поездов.

Развернута работа штаба из ликвидации чрезвычайной ситуации, на месте события работает мобильная оперативная группа ГСЧС.

Ранее в Минобороны сообщили, что дополнительная потребность в финансировании Министерства на 2018 год составляет 13,1 млрд грн, из них 152,5 млн грн по программе "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ".

 

Агентство Телевидения Новости

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