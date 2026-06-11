Кирилл Данильченко:

Наслаждаюсь воем из Севаса, где любители величия завывают о панораме «Оборона Севастополя» — «величайшем культурном наследии всех времен», которое внезапно подгорело от добрых дронов.

Но истинно говорю вам: оригинал уже сгорел в 1941-м. То, что там висит — это по большей части новодел для поддержания Вяличия, а никакое не сакральное наследие.

-----------

Віталій Портников:

Зараз з усіх репродукторів понесеться ця новина про знищення полотна панорами «Оборона Севастополя» в окупованому росіянами українському місті

Будуть говорити про втрату культурної спадщини або ж зловтішатися. Але справа зовсім не в цьому.

А в тому, що цього полотна європейського батального живопису, створеного групою німецьких художників під керівництвом француза Франца Рубо у Мюнхені, не існує з 1942 року. Воно загинуло після німецького удару по створеній німецьким інженером будівлі музею. І після Другої світової війни російські художники просто намалювали нове полотно — «краше прежнего». Жодної художньої цінності воно насправді не має. Цінність — суто історична: воно нагадує про спроби імператорської сім’ї спотворити події навколо поразки російської імперії у Кримській війні. Якщо росіянам так хочеться продовжувати дотримуватися історичних міфів — вони можуть створити ще один новодєл, ніхто їм не заважає. Тільки краще зберігати його не на окупованих територіях.

До речі, Франц Рубо на замовлення імператорської сім’ї створив ще одну відому панораму — Бородінської битви. Будинок цієї панорами ніхто не бомбив — її просто знищили після Жовтневого перевороту. Так що те, що бачать відвідувачі московського музею, — також новодєл, який не має жодної художньої цінності. Та ж сама доля спіткала й іншу панораму Рубо — про штурм одного з аулів на Кавказі. Вона загинула під час повені у Петербурзі, і ніхто її вже не відновлював.

І це урок для всіх іноземців на російській службі. росіяни не тільки програють баталії — вони не здатні навіть зберегти красиві містифікації, які ви для них створюєте. І примушують відвідувачів панорамних музеїв дивитися на підробки, навіщось підписані вашими прізвищами.

------------

Музей-панорама «Оборона Севастополя» не входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Севастополя в этот престижный список включен только один объект — Древний город Херсонес Таврический и его хора, который получил данный статус в 2013 году.

------------

Кирилл Данильченко:

Трагедия — это убить ракетой семью в Одессе, когда выживший муж потом гибнет на фронте. Или маленький мальчик в Кривом Роге у детской площадки от «Искандера», которым били по ресторану. Или беременная женщина в Виннице.

А панорама... ну, это ваша ПВО постаралась, и «не надо РЭБ включать где не надо» — вы же сами всегда так пишете?

Но главное, что стоит понять: все эти имперские потуги делают жизнь невыносимой в первую очередь вам. Соседям тоже, но глобально — именно вам.

Что было бы, если бы царь не влез в проигрышную войну с коалицией из Франции и Британии? Быстрее бы прошла индустриализация (перед Первой мировой большая часть двигателей к самолетам или первых станков — это Франция и Британия).

Помогли братушкам-болгарам? И как, сильно они отблагодарили в обе мировые войны? А сейчас они в Таможенном союзе или в НАТО? А чего так?

Что было бы, если бы Николай II не влез в Первую мировую, а продолжил торговать зерном со всеми сторонами и положил бы на сербов свой толстый царский скипетр?

Была бы нормальная революция, реформы, царская семья как монархия Британии — ток-шоу для тех, кому это интересно. Не было бы миллионов жертв, ГУЛАГов и Голодоморов.

Вот скажите мне, зачем вам, любителям крепкой руки, сдались эти проливы, Царьград, дети Испании, Йемен, Афганистан, Авдеевка? Что получили лично вы, кроме похоронок, норм «в одни руки не больше двух», невозможности вставить зубы у Стрелкова, нищеты и танцев без ног в подворотне под «Яблочко»?

Вот такие идиотские сказки, где англичане ружья кирпичом не чистят, с рыбьими глазами Няш-Мяш, таскающей икону царя и красный флаг одновременно. Мракобесие, которому хоть в балете, хоть в Достоевском надо быть первым, только бы не замечать разницу между Выборгом или Калининградом и нормальным европейским городом.

Поэтому, если все ваши картины, прославляющие то, как вы героически получили по зубам и положили сотни тысяч своих же, сгорят — это было бы только в ваших интересах. Избавление от иллюзий.

Мучения шведов с их империей закончились под Полтавой несколько сот лет назад. С тех пор они потеряли амбиции, но как-то «случайно» обрели Volvo, IKEA, уровень жизни, до которого вам как до Луны, и членство в НАТО. А вы под Полтавой тогда «победили».

И что в итоге? У них — безопасные города и лучшая медицина, а у вас — деревянные сортиры на улице, дефицит бензина и кровавые мясные штурмы за руины чужого коровника. Так что тушите свою панораму, и не надо тут плаки-плаки. Чек за величие уже на столе. Оплачивается наличными, конечностями и поколениями зарплаты ниже Польши и стран Балтии. Кушайте.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

Новости портала «Весь Харьков»