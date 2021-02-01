Оружие и электрошокеры против карантина: в Нидерландах задержали десятки протестующих

В городах Амстердам и Апелдорн жители вышли на протесты 31 января против карантинных ограничений. Местная полиция задержала более 30 человек. Это уже вторая волна протестов: предыдущая состоялась 24 января.

Полиция заявила, что задержала 33 человека. Действия 25 из них назвали "угрожающими общественному порядку".

Для того, чтобы разогнать протест, который собрался на площади Музейной, привлекли спецсилы. Они справились с разгоном митинга за несколько минут.

После обыска автомобилей задержанных, полицейские обнаружили холодное оружие и электрошокеры.

Протест в Нидерландах

24 января состоялся предыдущий митинг.

Протесты вспыхнули в городе Эйндховен.

Митингующие вели себя агрессивно, поэтому пришлось останавливать движение общественного транспорта.

Они жгли автомобили, скутеры и велосипеды; ограбили несколько магазинов и местный супермаркет.

Правоохранители применили слезоточивый газ, а также задержали более 30 человек.



Протест в Амстердаме / Фото ANP

Карантин в Нидерландах: что известно

В Нидерландах ввели комендантский час с 23 января.

На улицу можно выходить только по уважительным причинам.

Уважительными причинами считаются выгул собак или дорога на работу.

Такие ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.

Нарушителей штрафуют на 95 евро.



Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»