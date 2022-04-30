Сегодня 08:52
Просмотров: 104
Ощадбанк попереджає про листи від шахраїв
Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок.
Про це йдеться на сайті фінустанови.
Там зазначили, що у листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити. "Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку", - пояснили в банку.
Там порадили у разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень звернутися до контакт-центру.
Источник: epravda.com.ua