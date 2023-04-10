OSINT-спільнота Oryx підрахувала втрати російських літаків, гелікоптерів та БПЛА

● Загальна кількість уражених повітряних засобів становить 368, з яких: знищено - 252, пошкоджено - 17, захоплено - 99.

● Близько 70 бойових літаків було втрачено росіянами, серед яких багатоцільні Су-30СМ, літаки підтримки Су-25, бомбардувальники Ту-22МЗ та винищувач МіГ-31БМ.

● Більше 80 вертольотів було знищено чи пошкоджено. Серед них ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор", транспортні гвинтокрили Мі-8 та ударні Мі-28.

● Число збитих та захоплених російських розвідувальних БПЛА становить 202.

Oryx наголошує, що список включає лише ті повітряні засоби, щодо яких є фото- чи відеопідтвердження. Тому кількість знищених літаків, ймовірно, значно перевищує ту, яка дається на сайті.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/29609

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