"Оснований для паники нет". Дважды

Прошлый раз после "Паники нет" россияне драпали с поля боя, оставив всё вооружение.

Так что у меня хорошие новости. У нацистских оккупантов оснований для паники снова нет.

И отсутствие паники проявляется в целом ряде факторов:

- исчерпались ресурсы "добровольной мобилизации": теперь на призывы в военкомат почти никто не приходит, приходится звать зэков

- исчерпались ресурсы для наступления в Донецкой Области и обороны в Луганской Области, на харьковском и херсонском направлениях.

- в кулуарах РФ разрабатываются проекты широкой (!) "частичной мобилизации": "под удар" попадают приграничные территории РФ.

- технической и финансовой базы под "частичную мобилизацию" нет, поэтому мобилизованных вероятно отправят на фронт без подготовки, без оружия и средств личной защиты.

- на Западе после успешного контрнаступления ВСУ снова сдвигаются акценты, поэтому даже "мягкие" политики хотят войти в информационную повестку новыми поставками вооружения.

"Оснований для паники нет"

Джерело: https://t.me/cynic2020/7469

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