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Основатель культовой Pink Floyd Роджер Уотерс послал Путина за російським кораблем

Основатель культовой Pink Floyd Роджер Уотерс послал Путина за російським кораблем

Основатель культовой Pink Floyd Роджер Уотерс послал Путина нах*й (если он захочет завоевать всю Eвропу).

Музыкант, известный своей левой позицией, написал открытое письмо Путину — оно получилось очень эмоциональным:

«Я знаю людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Eвропу, начиная от Польши и стран Балтии. Eсли вы это сделаете, то идите нах*й. Мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Ага, просто взорвите друг друга и мир вдребезги. Проблема в том, что у меня, как и у большинства, есть дети и внуки, и никому из нас не понравится такой исход».

Ранее Уотерс уже критиковал Байдена (назвал его, а не Путина, военным преступником) и Зеленского (тот, мол, сам «пересёк все красные линии»), за что лишился концертов в Польше.

Джерело: https://t.me/vekha/49597

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