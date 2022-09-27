Основатель культовой Pink Floyd Роджер Уотерс послал Путина за російським кораблем

Основатель культовой Pink Floyd Роджер Уотерс послал Путина нах*й (если он захочет завоевать всю Eвропу).

Музыкант, известный своей левой позицией, написал открытое письмо Путину — оно получилось очень эмоциональным:

«Я знаю людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Eвропу, начиная от Польши и стран Балтии. Eсли вы это сделаете, то идите нах*й. Мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Ага, просто взорвите друг друга и мир вдребезги. Проблема в том, что у меня, как и у большинства, есть дети и внуки, и никому из нас не понравится такой исход».

Ранее Уотерс уже критиковал Байдена (назвал его, а не Путина, военным преступником) и Зеленского (тот, мол, сам «пересёк все красные линии»), за что лишился концертов в Польше.

Джерело: https://t.me/vekha/49597

Новости портала «Весь Харьков»