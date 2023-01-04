«Основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов» — министерство обороны РФ

МО взяло паузу почти в 48 часов.

Пропагандисты раскудахтались о том, как они и кого планируют наказать из российского командования: виноваты, конечно же, были низы, которые неправильно команду верхов поняли.

Но ведомство оленевода Шойгу "прикрыло" своих, сделав виновниками ситуации в Макеевке самих погибших.

Это плюс для нас.

В дальнейшем, конечно, у всех мобилизованных будут забирать все средства связи, однако тех кретинов, кто на линии фронта организует скопления живой силы и техники, выстроенной "кучкой", никто менять похоже не собирается.

Они ж не виноваты. Виноваты те, кто померли. Родственникам можно "Ладу" не давать. Предатели. За такое можно у родственников и квартиру, и машину отобрать. Ишь чё удумали: организовали информационный удар по светлым головам российских генералов...

Это значит, что практика "кучек" техники и тонн личного состава (а в удачных случаях - и первого, и второго одновременно) будет продолжена. И засекать такие движения можно не через мобильную связь, а через разведку с воздуха. Гораздо проще идентифицировать передвижение 600 лиц (хоть и в несколько волн), чем нестыковки телефонного трафика... Но это мелочи.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7708

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