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Основным событием, изменившим характер конфликта, стало использование БПЛА

Основным событием, изменившим характер конфликта, стало использование БПЛА

За 1000 дней конфликта Воздушно-космические силы россии, несмотря на технологическое и численное преимущество, не смогли добиться превосходства в воздухе над Украиной. россия прибегла к использованию своей тактической авиации, например, самолетов Су-34, в качестве воздушной артиллерии — Министерство обороны Великобритании

Основным событием, изменившим характер конфликта, стало использование БПЛА.

С середины 2024 года количество запусков дронов-камикадзе, вероятно, дало россии пространство и время для восстановления своего парка дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет воздушного базирования.

Хотя россия сохраняет возможность использовать эти средства, конечный эффект заключается в том, что картина ПВО для Украины становится все более напряженной и сложной. С помощью этой комбинации систем россияне постоянно нацеливаются на украинскую критически важную национальную инфраструктуру.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46037

Новости портала «Весь Харьков»

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