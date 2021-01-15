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Осталось две попытки. В США программист потерял пароль от кошелька с биткоинами на $220 миллионов

Осталось две попытки. В США программист потерял пароль от кошелька с биткоинами на $220 миллионов

Немецкий программист, который живет в Сан-Франциско, потерял пароль от жесткого диска с 7 тыс. биткоинов. Сейчас они стоят более 220 млн долларов, пишет The New York Times.

Программист Стефан Томас получил 7002 биткоина еще в 2011 году в качестве платы за создание анимационного видео «Что такое биткоин?», из которого многие узнали об этой криптовалюте. В том же году он потерял записку с паролем от кошелька с биткоинами.

Жесткий диск IronKey дает пользователям 10 попыток для ввода пароля, после чего его содержимое зашифровывается навсегда. У программиста осталось только две попытки.

Томас сказал, что положил диск в безопасное место на тот случай, если криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей.

В компании Chainalysis подсчитали, что из существующих 18,5 млн биткоинов около 20% утеряны или застряли на кошельках. Стоимость этих 20% - около 140 млрд долларов. Компания Wallet Recovery Services, которая помогает пользователям вернуть цифровые ключи, каждый день получает 70 запросов с просьбой помочь восстановить доступ к криптовалюте.

У предпринимателя из Лос-Анджелеса Брэда Ясара на компьютерах хранится несколько тысяч биткоинов, которые сейчас стоят сотни миллионов долларов. Он намайнил их, когда технология только появилась, но потерял свои пароли много лет назад и убрал жесткие диски подальше.

«Я не хочу, чтобы мне каждый день напоминали о том, что то, что у меня есть сейчас — это лишь часть того, что могло бы у меня быть и что я потерял», — сказал он.

34-летний предприниматель из Барбадоса Габриэль Абед потерял около 800 биткоинов (25 млн долларов), когда его коллега в 2011-м переформатировал ноутбук, где он хранил ключи от кошелька с биткоинами. Несмотря на это, количество токенов, которые он с тех пор продал и купил, позволило мужчине приобрести участок земли в Барбадосе возле океана за 25 млн долларов.

В октябре 2020 года PayPal, крупная электронная платежная система, разрешила пользователям покупать, продавать и хранить криптовалюту на цифровых кошельках. В течение месяца биткоин подорожал более чем на 50%, а 24 ноября его стоимость впервые с 2017 года превысила 19 тысяч долларов. В 2017-м криптовалюта подорожала на 1375%, после чего обвалилась на 70%.

С начала прошлого года биткоин подорожал более чем в пять раз. 7 января 2021 года курс биткоина впервые в истории достиг отметки в 40 тысяч долларов за штуку, а через несколько дней показал самый большой двухдневный спад с марта прошлого года.

Источник: nv.ua

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Темы: валюта, США

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