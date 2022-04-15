Останній цвях у торгівлі та вихід російських компаній з РФ: підсумки економічного фронту 14 квітня

П’ятдесятий день українського спротиву запам’ятався однією з найдорожчих втрат російського флоту, крейсером "Москва", який українці відправили за правильним, добре відомим напрямком. А саме, на дно Чорного моря пішов "рускій воєнний корабль" за 750 млн доларів.

І доки українські Збройні Сили продовжують відштовхувати ворога і завдавати йому дедалі більших втрат, наслідки розпочатої росією війни можуть відчути вже у всіх куточках росії – від її олігархічних куточків по світу до населення, яке масово скуповує алкоголь.

Нагадуємо, що відбувалося на шляху росії на дно 14 квітня.

Останній цвях, і той імпортований

Росіяни продовжують дивуватися тому, наскільки вони залежні від міжнародної торгівлі. Точніше, немає торгівлі – немає залежності, і ось спікерка Совєта Федерації Росії Валентина Матвієнко здивувалася, що Росія імпортує цвяхи, попри виробництво металу в країні. Понад 84% російського імпорту цвяхів йде з Білорусі, а ще 10% – з Китаю.

Але це не єдина торгівля, від якої залежить колись інтегрована у світові фінанси країна. Нафта та газ, якою РФ шантажує країни Євросоюзу, являють собою рівноцінний важіль впливу для самого агресора, адже відповідають за близько половини доходів ворожого бюджету.

І доки в самому Євросоюзі окремі країни, зокрема Німеччина, блокують нафтогазове ембарго, компанії вирішили взяти ініціативу у свої руки і відмовитися від фінансування вбивств українців. А саме, світові торгові доми планують скоротити закупівлі нафти та палива у російських державних нафтових компаній вже з 15 травня.

Росіяни скуповують пральні машини та горілку

Через вихід іноземних компаній з російського ринку росіяни почали масово скуповувати побутову техніку, до якої, як вже з’ясували українці, у них нездоровий інтерес.

Але купувати пральні машини, холодильники тощо вони мусять російського та білоруського виробництва, адже інших просто немає або вони надто коштовні. Тож у березні продажі зросли на 50-70%.

Та разом із тим з середини березня в найбільших торгових мережах Російської Федерації помітно зросли продажі міцного алкоголю та пива. Яке, до речі, до Росії тепер теж не возять, а найбільші пивні концерни (Heineken, Carlsberg) раніше повідомили про вихід з ринку.

Пік продажів алкоголю припав на десятий та одинадцятий тижні року, що завершилися, відповідно, 13 та 20 березня. За звітні два тижні купили на 60% джину більше, ніж за аналогічний період 2021 року, продаж пива в натуральному вираженні зріс на 9–15%, горілки – на 10–13%.

Санкційні вітання

Тим часом Росія дуже швидко стала країною, що знаходиться під найбільшою кількістю санкцій у світі. До процесу продовжують долучатися нові країни і запроваджувати ширші санкції, що і продовжилося у четвер.

Австралія, наприклад, запровадила ще один пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, куди потрапили і російські "Газпром" та "Транснефть".

А уряд Нідерландів погоджується з висновком Єврокомісії, що оплата енергоносіїв РФ у рублях є порушенням санкцій, і направила кремлівські вимоги за російським кораблем (який сьогодні, до речі, потонув – крейсер "Москва" офіційно пішов на дно). Нідерландським компаніям, відповідно, заборонено погоджуватися на ці умови.

Усі накладені санкції зупинили значні обсяги експорту та імпорту в та з країни-агресора, внаслідок чого з’являються нові повідомлення про пусті вагони та черги в магазинах. Але крім того, російський контейнерний ринок вже очікує на втрати 37,5 – 66% контейнерного парку, адже оператори забирають свої контейнери з собою, коли виходять з країни. Власним виробництвом Росія втрати замістити не може.

Четвер став вдалим днем і в частині деолігархізації російських мільярдерів. Так, Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини заарештувала яхту сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової під назвою Dilbar, адже яхта теж підпадає під європейські санкції. Коштує судно 600 млн доларів.

Британія також активно долучається до процесу, і сьогодні додала до санкційного списку двох ділових партнерів олігарха Романа Абрамовича – Євгена Тененбаума та Давида Давидовича, чиї активи у 10 млрд фунтів було заморожено. Це найбільше заморожування активів в історії Великої Британії.

І якщо хтось із олігархів досі сподівається на повернення своїх яхт і маєтків після української перемоги, то у США вже натякають, що знайдуть конфіскованому майну краще використання, ніж в руках олігархів.

З росії йдуть навіть російські компанії

Вже звично, що з росії йдуть міжнародні компанії, і навіть звично, що російські компанії призупиняють роботу та відправляють працівників у відпустку.

Але санкції почали змушувати російські компанії продавати бізнес на батьківщині. Одна з найбільших золотовидобувних компаній в РФ Petropavlovsk планує продати свої підприємства в росії, бо через санкції не може зробити виплати по кредитах.

Також покупця для своїх заводів з 700 працівниками шукає фінський виробник одноразового посуду Huhtamaki, а італійський постачальник труб Tenaris припиняє всі торгові угоди та відмовляється від інвестицій у російський проект. Слідом за VitolGroup ще один великий нафтотрейдер, сінгапурська Trafigura, планує скоротити обсяги торгівлі російською нафтою вже у травні.

Оголошені компаніями бойкоти не завжди спричиняють самі економічні проблеми – іноді вони просто створюють відчутні незручності та ламають звичні процеси.

Американська Monotype Imaging закрила російським користувачам доступ до шрифтів Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Можливо, це мало б хто помітив, але відповідно до держстандартів країни-агресора, ці шрифти визначені обов’язковими для оформлення документів. Тепер у росіян два вибори: або міняти ГОСТи, або "піратити".

Источник: epravda.com.ua

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