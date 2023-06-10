Останній енергоблок Запорізької АЕС переводять у режим "холодного зупину"
Останній енергоблок Запорізької АЕС переводять у режим "холодного зупину" — Держінспекція ядерного регулювання.
"В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока №5 у стан "холодний зупин", — йдеться в розпорядженні.
Окрім спустошення Каховського водосховища, інспекція зважає на:
● постійні обстріли станції, які пошкоджують лінії зв’язку з енергосистемою України;
● припинення з 17 травня передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, що виконує функцію раннього оповіщення;
● деградацію системи аварійного реагування в умовах окупації.
Джерело: https://t.me/znua_live/97171