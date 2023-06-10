Останній енергоблок Запорізької АЕС переводять у режим "холодного зупину" — Держінспекція ядерного регулювання.

"В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока №5 у стан "холодний зупин", — йдеться в розпорядженні.

Окрім спустошення Каховського водосховища, інспекція зважає на:

● постійні обстріли станції, які пошкоджують лінії зв’язку з енергосистемою України;

● припинення з 17 травня передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки, що виконує функцію раннього оповіщення;

● деградацію системи аварійного реагування в умовах окупації.

Джерело: https://t.me/znua_live/97171

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