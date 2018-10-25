Освободить кота Джонни. Как проходила спасательная операция
40 минут спасательной операции, просверленные стены на двух этажах, очень испуганные хозяева, обеспокоены шумом соседи, и пушистый Джонни свободен. Четверолапый попал в беду накануне, упав в вентиляционную шахту с крыши многоэтажки. Самостоятельно освободить любимца хозяин Дмитрий не смог, пришлось вызывать спасателей животных
Александр Павленко, спасатель животных
Мы вымеряли импровизированным уровнем точное местонахождение кота и отступили 10 см вверх и выдолбили дырочку, котик испугался перфоратора и прыгнул на следующий этаж
Тогда спасатели сделали еще одну дыру, этажом ниже. И животное удалось достать. Пушистый оказался в руках хозяев. Татьяна вздыхает с облегчением, женщина говорит, черный дебошир живет вместе с ними уже два года, и за это время успел стать полноценным членом семьи
Татьяна Ткаченко, хозяйка Джонни
Он с нами… вот два года в декабре будет, он появился за год до нашего ребенка , в тот же день, в тот же месяц, только за год. Он у нас как младший сын
Приключения Джонни не испугался, добавила Татьяна. Более того, он почти сразу стал проситься на новую прогулку, впрочем, хозяева пока не идут ему на уступки.