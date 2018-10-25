Освободить кота Джонни. Как проходила спасательная операция

40 минут спасательной операции, просверленные стены на двух этажах, очень испуганные хозяева, обеспокоены шумом соседи, и пушистый Джонни свободен. Четверолапый попал в беду накануне, упав в вентиляционную шахту с крыши многоэтажки. Самостоятельно освободить любимца хозяин Дмитрий не смог, пришлось вызывать спасателей животных

Александр Павленко, спасатель животных

Мы вымеряли импровизированным уровнем точное местонахождение кота и отступили 10 см вверх и выдолбили дырочку, котик испугался перфоратора и прыгнул на следующий этаж

Тогда спасатели сделали еще одну дыру, этажом ниже. И животное удалось достать. Пушистый оказался в руках хозяев. Татьяна вздыхает с облегчением, женщина говорит, черный дебошир живет вместе с ними уже два года, и за это время успел стать полноценным членом семьи

Татьяна Ткаченко, хозяйка Джонни

Он с нами… вот два года в декабре будет, он появился за год до нашего ребенка , в тот же день, в тот же месяц, только за год. Он у нас как младший сын

Приключения Джонни не испугался, добавила Татьяна. Более того, он почти сразу стал проситься на новую прогулку, впрочем, хозяева пока не идут ему на уступки.

Агентство Телевидения Новости