От COVID-19 умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг

Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. Несколько недель назад его госпитализировали с коронавирусом.

В 2019 Кинг перенес инфаркт, перед этим у телеведущего в течение нескольких месяцев были проблемы с дыханием. Об этом сообщается в его твиттере. Тогда Кинга госпитализировали, но перед выпиской он пережил кратковременную остановку сердца. Это уже третий инфаркт в жизни журналиста, проблемы с сердцем у него наблюдаются уже около 30 лет.

Летом 2020 года двое детей Кинга умерли с разницей в месяц. У сына ведущего случился инфаркт, а дочь умерла после того, как у нее обнаружили рак.

Ранее Кинг неоднократно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году ему провели операцию по удалению раковой опухоли.

Факты о Ларри Кинге:

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Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии.

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Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале и с одним ведущим.

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Всего на протяжении карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тысяч до 60 тысяч человек. Среди его собеседников были все президенты США и многие другие известные деятели.

В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения, однако в 2013 году начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America.

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