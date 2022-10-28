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От «Киев за три дня» до эвакуации из Брянской области

От «Киев за три дня» до эвакуации из Брянской области

Операция по захвату Украины в считанные дни с 24 февраля вошла в стадию «вывозить коров с Брянщины» в конце октября.

По данным «ИС», родственница одного из рашистов из Брянской обл., находящегося в Луганской обл. Украины, сообщила, что из пос. Клинцы собираются эвакуировать не только людей, а и животных с местной фермы — 80 голов скота. Также она пожаловалась, что постоянно слышно грохот и очень страшно. Ферма находится в 2 км от границы с Украиной. Супруга сообщила, что в соседних селах постоянно кого-то хоронят. В ответ рашист рассказал, что «попал в ад», находится в Луганской обл. 18-й день, уже много погибших и раненых среди его товарищей.

#перехват #ИС

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5090

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