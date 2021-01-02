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От коронавируса умер исполнитель роли "человека-амфибии"

От коронавируса умер исполнитель роли человека-амфибии

От коронавирусной болезни COVID-19 на 81-м году жизни умер народный артист России, исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Ирина.

"Прощай, мой любимый", - написала Ирина Коренева.

По данным российских СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

Справка. Родился Владимир Коренев в Севастополе в семье военного моряка. Был ведущим актером Московского драматического театра им. К. С. Станиславского.

В кино - с 1958 года. В 1961 году исполнил главную роль Ихтиандра в культовом советском фантастическом фильме "Человек-амфибия", которая принесла ему огромную популярность.

Сыграл роли более чем в сорока фильмах, в том числе: "Свет далекой звезды", "Проклятый путь", "Криминальный талант", "Оружие Зевса", "Выстрел в гробу", "Бравые парни", "Дети Арбата" и др.

Работал художественным руководителем театрального факультета ИГУМО (Институт гуманитарного образования) и заведующим кафедрой актерского мастерства, имел ученое звание профессора.

Агентство Телевидения Новости

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