«От ночного обстрела Харькова пострадал и центр, и Слободской район» – сообщает Игорь Терехов

Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов.

Вночі у місто прилетіло дві рашистські ракети - у центр та Слобідський район.

В центрі ракети влучила біля коледжу - постраждалих немає, пошкоджено будівлю та труби.

В Слобідському районі постраждала жінка 1972 року народження, яка живе навпроти місця «прильоту» - мінно-вибухова травма. Також було пошкоджено 7 тролейбусів, вікна, балкони, автомобілі.

За попередніми даними, обидві ракети - ракетного комплексу С-300. На місцях виявлені уламки зенітної керованої ракети 5В55.

Харків - залізобетон. Не вибачимо рашистам жодного руйнування.

Джерело: https://t.me/c/1578682544/14946

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