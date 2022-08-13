Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:58
Просмотров: 224

«От ночного обстрела Харькова пострадал и центр, и Слободской район» – сообщает Игорь Терехов

Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками посечены несколько троллейбусов.

Вночі у місто прилетіло дві рашистські ракети - у центр та Слобідський район. 

В центрі ракети влучила біля коледжу - постраждалих немає, пошкоджено будівлю та труби. 

В Слобідському районі постраждала жінка 1972 року народження, яка живе навпроти місця «прильоту» - мінно-вибухова травма. Також було пошкоджено 7 тролейбусів, вікна, балкони, автомобілі. 

За попередніми даними, обидві ракети - ракетного комплексу С-300. На місцях виявлені уламки зенітної керованої ракети 5В55.  

Харків - залізобетон. Не вибачимо рашистам жодного руйнування.

«От ночного обстрела Харькова пострадал и центр, и Слободской район» – сообщает Игорь Терехов

«От ночного обстрела Харькова пострадал и центр, и Слободской район» – сообщает Игорь Терехов

«От ночного обстрела Харькова пострадал и центр, и Слободской район» – сообщает Игорь Терехов

Джерело: https://t.me/c/1578682544/14946

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно
Сегодня 09:20    78
Харьков не будет открывать школы для учеников с 1 сентября
Сегодня 09:00    89
13 серпня 1914 року московська імперія заборонив друк українською мовою
Сегодня 08:48    99
У Китаю нова цяця - Соломонові острови
Сегодня 08:37    141
Замглавы Совета безопасности РФ Медведев открыто угрожает терактами на атомных электростанциях в Европе
Сегодня 08:37    111
Стан української економіки: ситуація важка і може бути ще гіршою
Сегодня 08:25    142
Дванадцятирічний харків'янин Глєб Бондаренко був відзначений у патріотичній акції «Діти-рятувальники — герої війни»
Сегодня 08:03    114
Санкції понівечили російську економіку на всіх рівнях
Сегодня 07:52    119
10 хороших новин 12 серпня
Сегодня 07:46    169
Що таке Рамштайн і навіщо він Україні
Сегодня 07:41    133
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 