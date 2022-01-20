Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:15
Просмотров: 56

От травмы на горнолыжном курорте умер французский актер Гаспар Ульель

От травмы на горнолыжном курорте умер французский актер Гаспар Ульель

Звезда "Ганнибал: Восхождение" Гаспар Ульель умер 19 января 2022 года. Артисту было 37 лет. Известно, что причиной внезапной смерти актера стал несчастный случай на горнолыжном курорте.

Информацию об уходе в вечность актера сообщила его семья и агент.

Ранее было известно, что Гаспара Ульеля госпитализировали в больницу с травмой, которую он получил на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Во время катания мужчина натолкнулся на другого лыжника и получил серьезные травмы. Звезду сразу же отправили на вертолете в университетскую больницу Гренобля. Однако состояние Ульеля было уже очень тяжелым.

Помер Гаспар УльєльУмер Гаспар Ульель / Фото Getty Images

Что известно о Гаспаре Ульеле?

  • Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур в семье стилистов. Еще со школьного возраста парень начал участвовать в съемках.
  • Молодого актера быстро заметили, поэтому он начал сниматься в многих телешоу, где компанию ему составляли звезды кинематографа как Моника Белуччи, Одри Тоту, Марион Котийяр и другие.
  • Перспективного актера заметили и в модельной индустрии, поэтому Гаспар Ульель получил много предложений по сотрудничеству с брендами. Артист стал лицом таких всемирно известных марок как Chanel, Dior.
  • Самыми известными лентами с участием Гаспара Ульеля являются "Святой Лоран. Страсти великого кутюрье", "Ганнибал: Восхождение". Также Ульель присоединился к съемкам в супергеройском сериале студии Marvel "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком, выход которого запланирован в 2022 году.

Источник: showbiz.24tv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино

Читайте ещё:

Брэдли Купер провел шесть часов голым во время съемки "Аллеи ужаса"
Сегодня 17:25    17
HBO Max і CNN зняли документальний фільм про отруєння Навального
14.01.2022 11:52    373
У церемонії вручення премії "Оскар" вперше за три роки буде ведучий
13.01.2022 11:26    333
Що подивитися морозними вечорами: добірка міні-серіалів від Ганни Жижі
13.01.2022 11:16    376
Зірка "Доктора Хауса" зіграє в новому серіалі для Netflix
13.01.2022 11:06    283
Вперше в історії трансгендерна акторка здобула нагороду "Золотий глобус"
13.01.2022 10:46    323
Вышел трейлер мультфильма «Ледниковый период: Приключения Бака»
05.01.2022 10:10    376
Киану Ривз сыграет в новом сериале Hulu «Дьявол в белом городе»
04.01.2022 16:04    470
Виконавець ролі Джеймса Бонда отримав лицарський орден
03.01.2022 09:22    387
Найочікуваніші українські прем’єри 2022 року, які варто дивитися всією сім’єю: ефектний шоуріл
29.12.2021 09:58    501
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 