От травмы на горнолыжном курорте умер французский актер Гаспар Ульель

Звезда "Ганнибал: Восхождение" Гаспар Ульель умер 19 января 2022 года. Артисту было 37 лет. Известно, что причиной внезапной смерти актера стал несчастный случай на горнолыжном курорте.

Информацию об уходе в вечность актера сообщила его семья и агент.

Ранее было известно, что Гаспара Ульеля госпитализировали в больницу с травмой, которую он получил на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Во время катания мужчина натолкнулся на другого лыжника и получил серьезные травмы. Звезду сразу же отправили на вертолете в университетскую больницу Гренобля. Однако состояние Ульеля было уже очень тяжелым.

Умер Гаспар Ульель / Фото Getty Images

Что известно о Гаспаре Ульеле?

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур в семье стилистов. Еще со школьного возраста парень начал участвовать в съемках.

Молодого актера быстро заметили, поэтому он начал сниматься в многих телешоу, где компанию ему составляли звезды кинематографа как Моника Белуччи, Одри Тоту, Марион Котийяр и другие.

Перспективного актера заметили и в модельной индустрии, поэтому Гаспар Ульель получил много предложений по сотрудничеству с брендами. Артист стал лицом таких всемирно известных марок как Chanel, Dior.

Самыми известными лентами с участием Гаспара Ульеля являются "Святой Лоран. Страсти великого кутюрье", "Ганнибал: Восхождение". Также Ульель присоединился к съемкам в супергеройском сериале студии Marvel "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком, выход которого запланирован в 2022 году.

Источник: showbiz.24tv.ua/

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