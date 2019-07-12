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От войны в Украине страдают 5 млн граждан - ООН

От войны в Украине страдают 5 млн граждан - ООН

От войны страдают 5 миллионов жителей восточных регионов Украины.

Об этом сообщила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.

"Уже пять лет этот конфликт сказывается на жизни населения всей страны. Пять миллионов человек страдают от непосредственно боевых действий вдоль линии соприкосновения", - подчеркнула представитель ООН.

Гилмор отметила, что около 700 тыс. человек, проживающих в неподконтрольных правительству районах, не имеют доступ к своим пенсиям.

Также представитель ООН заявила, что Россия нарушает права человека на оккупированном полуострове, навязывая жителям Крыма гражданство РФ.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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