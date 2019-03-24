От взрыва в киевской квартире погиб россиянин, который был в розыске за убийство в Украине
23 марта около 23 часов на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы в квартире от взрыва неизвестного самодельного предмета погиб мужчина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников.
На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки.
Правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с самодельным взрывным устройством.
При осмотре с места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
Материалы зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.
Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией происшествия.