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От взрыва в киевской квартире погиб россиянин, который был в розыске за убийство в Украине

От взрыва в киевской квартире погиб россиянин, который был в розыске за убийство в Украине

23 марта около 23 часов на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы в квартире от взрыва неизвестного самодельного предмета погиб мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Прибывшие на место правоохранители не осматривали помещение до приезда взрывотехников.

На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки.

Правоохранители предполагают, что  взрыв произошел из-за неосторожного обращения с самодельным взрывным устройством.

При осмотре с места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Материалы зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией происшествия.


Агентство Телевидения Новости

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