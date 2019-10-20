Отчаянье Трампа: президент США пригрозил судом известному телеканалу

Президент США Дональд Трамп продолжает свою борьбу с «фейковыми», как он их называет, средствами массовой информации. В частности, как стало известно, он пригрозил судом телекомпании CNN. Трамп обвиняет журналистов этого СМИ в «несправедливом, необоснованном, неэтичном и незаконном» освещении его деятельности.

Соответствующее письмо направил президенту телекомпании Джеффри Цукеру один из адвокатов Трампа Чарльз Хардер, текст документа приводит телеканал Fox News. «Никогда в истории этой страны президент не подвергался такому постоянному потоку несправедливых, необоснованных, неэтичных и незаконных нападок со стороны так называемых мейнстримных новостей, как в нынешней ситуации», — отметил юрист американского лидера.

По его словам, Трамп намерен подать судебный иск с целью взыскать возмещение вреда в максимально возможном по закону размере. «Прошу вас связаться… с целью обсудить возможные способы решения данного вопроса, которые смогут повлечь за собой частичную выплату ущерба, а также любые другие законные меры, соответствующие серьезности сложившейся ситуации», — подчеркнул он.

В телекомпании CNN представителю Fox News заявили, что данное письмо является «ничем иным, как отчаянной попыткой рекламы, и не заслуживает какого-либо ответа».

Источник: sprotyv.info

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