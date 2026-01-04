Отчаянная ложь: зачем россии пришлось врать про удар по резиденции путина на Валдае

В понедельник, 29 декабря, аккомпанементом под успешно проведённую встречу между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго россия обвинила украинскую сторону в попытке нанесения массированного удара по резиденции путина на Валдае.

Эти обвинения прозвучали так же неожиданно, как и нелепо, особенно с учётом того, что буквально сразу же в них было обнаружено множество разночтений и нестыковок. Первоначально российские официальные лица путались в количестве ударных дронов, налёту которых якобы подверглась резиденция путина, в лице Дмитрия Пескова отказывались предоставлять улики и требовали верить на слово, а мониторинговые группы отмечали, что в районе Валдая не только не фиксировалась работа ПВО, но даже не звучала воздушная тревога.

россию очень быстро стали обвинять во лжи — не только OSINTеры и СМИ, но и разведывательные службы, в частности ЦРУ, проинформировавшее Дональда Трампа о реальной ситуации.

россия, в очередной раз устроившая спектакль, опозорилась с настолько бездарной постановкой. Но зачем ей нужен был этот фейк и какие цели она преследовала?

Ровно год назад россия аналогичным способом пыталась обвинить Украину в совершённом ею же преступлении — сбитии гражданского авиалайнера AZAL в небе над Грозным. Тогда российские официальные лица и вся пропагандистская рать заявляли, что украинский дрон атаковал азербайджанский авиалайнер, хотя с первых же кадров разрушенного фюзеляжа можно было заметить воздействие на самолёт извне зенитно-управляемой ракеты системы ПВО.

Обвиняя Украину, москва пыталась абстрагироваться от трагедии, лгала, чтобы не признавать свою вину и даже куда большее — попытку скрыть своё преступление путём отправки повреждённого самолёта не на соседний аэродром для аварийной посадки, а за Каспий, с высокой долей вероятности того, что самолёт рухнет в море и все улики уйдут на дно.

В случае же с Валдайским фейком москва последовала несколько иные цели. Во-первых, это попытка дискредитировать Украину в глазах США, особенно после успешной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Выставить переговорную позицию Киева в негативном свете — мол, едут с мирным планом, при этом пытаясь убить президента россии.

Во-вторых, россия в целом ставит перед собой цель не только дискредитировать Украину, но и сорвать любые мирные переговоры и дипломатические инициативы, если только они не касаются капитуляции Киева. российским властям нужна только капитуляция Украины и ничего другого, по крайней мере на нынешнем этапе развития событий.

Но куда важнее — в-третьих. Система власти Владимира путина заинтересована в продолжении войны как в единственном возможном сценарии выживания и самосохранения.

Любое прекращение огня — кратковременное, среднесрочное и долгосрочное — либо в целом установление мира не только перечит стратегии кремля по захвату Украины, но и приведёт к серьёзной хаотизации внутри самой россии.

Если представить себе в любом виде сценария установление мира, это в обязательном порядке возвращение части российских солдат домой. Держать просто так по замороженной линии боестолкновений более 700 тысяч человек, а именно столько сейчас в составе РОВ, российская экономика себе не сможет позволить.

В свою очередь по регионам россии разъедутся сотни тысяч вояк с посттравматическим стрессовым расстройством. Нервные, несдержанные, продолжающие жить войной и ищущие какой-то своей, только им понятной, социальной справедливости, зачастую замешанной на насилии.

Помимо психоэмоционального негативного фона и резкого роста бытового насилия неотъемлемой частью будут и истории о войне — правде, которую никогда не рассказывали в своих эфирах Соловьёв, Скабеева, Киселёв и прочие рупоры российской пропаганды. Правде, которая будет звучать от российских солдат, неудовлетворённых своей жизнью, оказавшихся в нищете и забытьи и постепенно приходящих к выводу, что никакие они не герои, а военные преступники.

Отдельная история — это высший командный состав групп российских войск, который после прекращения активных боевых действий утратит доступ и возможность распределять внутренние финансовые потоки и будет испытывать желание принять участие в аналогичных процессах, но уже в тылу. Это приведёт к созданию как минимум военных ОПГ.

Поэтому российские власти с явным опасением и неподдельным страхом наблюдают, пускай и не динамично, но достаточно позитивно развивающийся дипломатический трек Украины и США. И Валдайский фейк — это отчаянная ложь на фоне очередного дипломатического, двустороннего результата Вашингтона и Киева.

Накануне Служба внешней разведки Украины выступила с предупреждением о том, что российские спецслужбы готовятся к проведению террористического акта на рождественские праздники в одном из городов рф под чужим флагом. Несложно догадаться, под чьим именно флагом и каковы цели такого теракта. россия не заинтересована в мире и будет делать всё, чтобы сорвать любые мирные инициативы и продолжать войну.

Джерело: minval.az

Автор: Александр Коваленко, военный обозреватель

