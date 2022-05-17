Отцы поражения

Россия все больше окунается в новую темную действительность. Каждый лишний день чудовищно безумного вторжения в Украину стремительно ослабляет ее как на международном уровне, так и изнутри. Уже даже наиболее невменяемые персонажи путинской пропаганды признают, что никакие из заявленных целей широкомасштабной агрессии не будут достигнуты. Титаническое напыживание гнилой и демотивированной российской "армии" даёт лишь обратные результаты. Временный захват обезлюдевших украинских городов способен вдохновить только упоротых некрофилов вроде Коца или Стешина.

Пока путинские коричневые клоуны читают стишки про величие России, в мире их лохань обнулилась ниже Северной Кореи. Вот тут-то и кроется кащеева смерть. Два десятилетия общественный договор между плюгавым коротышкой и "глубинным народом" строился по формуле: закручивание гаек коррумпированными до мозга кости силовиками в обмен на образ "сильной России". Дескать, снять с русского Ивана последнюю рубаху и ещё три шкуры ради возрождения эфемерного российского величия. Что на выходе: путинская силовая вертикаль родила поражение. Да, лоснящиеся ублюдки в телевизоре ещё какое-то время могут призывать россиян жрать траву или радоваться земляным полам в саманной халупе. Но наметились опасные тенденции поиска ответа на вопрос: кто творец текущего тупика и безысходности? Это тоже часть "плана Путина"?

Впервые с момента начала "спецоперации" посол РФ в Вашингтоне Антонов упомянул оборот "капитуляция России". Пока подобный вариант в Кремле рассматривается, как неприемлемый, но как говорил сам вождь в случае чего "терпи, моя красавица". Месседж адресован группировке ястребов. Временную отсрочку Путину может дать лишь показательная коллективная расправа над отцами текущего поражения, пока они не возложили всю вину на него самого. Полным ходом ищут стрелочников среди генералов ФСБ, подчинённых Бортникову. Уже отобраны пять "виноватых" с большими звёздами. Прямым накручиванием вождя против чекистов занято ГРУ, но и к ним Путин прислушивается лишь отчасти.

Стратегия выживания для вождя состоит в попытке обновления правящей верхушки. Новая роль Путина – "дедушка Вова", окруженный чиновниками-технократами.

Доказательством служат недавние значительные кадровые перестановки в губернаторском корпусе, которые планировались ещё осенью 2021 года, но были заморожены из-за "спецоперации".

Путин решил постепенно отходить от токсичной для него украинской темы. Но "СВО" просто так уже не замести под ковер.

Чтобы поставить хотя бы многоточие нужны большие оргвыводы. Номер один на вылет – Шойгу, который ещё вчера был частью тандема 2.0, а сегодня оказаться в его обществе даже для средних чинов – равносильно загреметь в опалу. На Шойгу повисла персональная ответственность за колоссальные потери техники и людей, за развал армии. Во всей истории России трудно найти военначальника хуже. Действия тувинского деграданта – чистой воды вредительство, возможно, направленное на свержение Путина.

На втором месте по токсичности стоит глава МИД Лавров. Он тотально провалил коммуникацию по ультиматуму Западу, а в период "спецоперации" не смог создать даже мало-мальской группы поддержки РФ. Страна попала в воронку международной изоляции, а дипломаты лавровского призыва протирают штаны, не способные хоть как-то улучшить людоедский образ России.

Против ястребиной пары Шойгу-Лавров свою тихую игру ведёт глава СВР Нарышкин. Последнее время его медиа-активность возросла. К слову, он предусмотрительно убеждал Путина не делать резких движений по Украине. Удаление отцов поражения даёт ему неплохой шанс стать сменщиком сумрачного Путина. Осталось зарыть политические трупы конкурентов, и вуаля – прозорливый главный разведчик всех обскакал на финишной прямой к вершине власти.

Источник: https://t.me/sytosokrata/631

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