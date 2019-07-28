Отжатое оккупантами предприятие «Мотор Сичи» проводит консервацию оборудования и разгоняет персонал – ИС

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», так называемое «Министерство транспорта ДНР» было вынуждено сообщить о весьма существенных сокращениях на производственном объединении «АВИАТЕХ» (бывший производственный филиал украинского открытого акционерного товарищества «Мотор-Сич»).

На сегодняшний день главное производство на «АВИАТЕХ-е» уже остановлено из-за фактически тотального отсутствия спроса на главную продукцию объединения. Активно проводится консервация оборудования, после чего — 3000-ый коллектив объединения будет сокращен до 200-250 человек.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»