Отже про мобілізацію в росії

Перше з чим зіштовхнеться мобізяна, це з тим як насправді у них функціонує державний апарат і наскільки йому побоку на людей. Хвороби, медкомісії, нікого це не ї@е, всім пох#й, скот-солдат.

Далі буде чудова історія про забезпечення та краще спорядження «другої армії в світі», про поживні «щі с животним жиром» і тому подібне. Ну і звісно чудове навчання, під час якого можна буде наслухатись історій про реальний стан справ, про те куди ділась вся та армія яка починала війну і тд. Дуже мотивуюче.

Ще одним єтапом прозріння буде відкриття що всі суб’єкти рф рівні, але є рівніші, а значить малі народи швидко організуються в стаї, тож далі все буде в стилі «а в Рязані - гріби с глазамі, їх їдять - ані глядять». Тож наряди, погрузки-розгрузки, брудна робота вже чекає своїх героїв.

Загалом, якщо їх командування будуть не повними довбойо@ами, то вони будуть мобізян використовувати на тилових ділянках, блок-постах, вантажних роботах, копанні тилових позиці і тд з їх поступовим навчанням; тобто за їх рахунок вивільнять контрактну армію.

Але враховуючи що це армія росіян - вони реально можуть їх тупо розподілити в батальйони, після чого:

-вы пополнение получили?

-да, но оно…

-батальон до штатной численности укомплектован?!

-по численности да, но…

-в атаку!!!

Більше того - якщо у їхніх контрактнивюків буде хоч якась можливість відправити кудись мобізяк, і не йти самому - вони неодмінно нею скористаються. Бо їх не жалко, вони все одно призвані, інших пришлють. Цінність людського життя, для них просто набор незрозумілих слів.

Чи буде нам легко? Ні, не буде. Бо навіть мавпа з гранатою несе небезпеку, але це початок кінця. Їхнього кінця. На нашу долю випало стати Вбивцями Імперії, і ми таки вб’ємо її.

Джерело: https://www.facebook.com/vortan.guns

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