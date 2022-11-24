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Отже, що НАМ дає визнання РФ державою-спонсором тероризму Європарламентом?

Отже, що НАМ дає визнання РФ державою-спонсором тероризму Європарламентом?

Перше: ця резолюція є підґрунтям для законодавчої бази, яка обмежить співпрацю всіх країн ЄС з РФ. Будь-яку співпрацю.

Друге: ця резолюція є потужним репутаційним ударом по РФ. Ви спитаєте «Яка там ще залишилась репутація?» - відповім: річ у тім, що ринок ЄС - дуже привабливий для країн, які не є членами Союзу. Ніхто з притомних країн не захоче його втратити, торгуючи зі спонсором тероризму. Навіть Іран вже відповзає потихеньку.

Третє: вторинні санкції. Це можна подати як продовження п.2, в контексті того, що на країну, яка тим чи іншим чином допомагатиме РФ - будуть накладені аналогічні санкції. Як думаєте: довго витримає такі санкції Вірменія, чи, як не прикро Сакартвело? Пару тижнів максимум. Тому вторинні санкції, є не менш важливим інструментом тиску ніж накладені на самого спонсора тероризму.

Ну і четвертий, як на мене найцікавіший пункт: багато хто обурюється, що РФ визнано державою-спонсором, а не державою-терористом. Не біда. Бачили світлину, де Пріґожин передав якомусь європарламентарю кувалду, як натяк у зв‘язку з ухваленою резолюцією? Ну так от: ПВК «Ваґнера» незабаром буде визнано міжнародною терористичною організацією, на кшталт ІДІЛ чи Аль-Каїди. А на чиїх грошах сидіть Пріґожин? Чиї інтереси він обслуговував по всьому світу і обслуговує зараз? Правильно - Кремля. От вам і спонсор міжнародного тероризму. Задокументований. Красиво.

Свого часу, після «Локербі», Каддафі був змушений видати причетних до підрива літака в небі над Шотландією. Організатору теракту Абдельбасету Алі Махмеду аль Меґрахі - дали пожиттєве.

Сам Каддафі згодом погодився виплатити кожній родині родичів загиблих, (в небі над Локербі загинуло 259 людей плюс 11 на землі), по 10 мільйонів доларів, в обмін на зняття економічних санкцій.

От і Путін, так само як і Каддафі, видасть Пріґожина, потім, виплатить компенсації за МН-17, в обмін на зняття якихось санкцій, потім репарації почне виплачувати...

Але це йому не допоможе. Закінчить як Каддафі, у кращому випадку.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/19284

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