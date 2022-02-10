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Отключения воды в Харькове: график на 10 февраля

Отключения воды в Харькове: график на 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по следующим адресам: ул. Новомирная (ч/с), ул. Клочковская, 191 (п. №6, стояк) до 20:00 10.02.22 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 91 до 17:00 10.02.22 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 44В (п. №1, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.22 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 20 (п. №2, стояк) до 17:00 10.02.22 г.

Холодногорский район:

пер. Чередниченковский, 7 (п. №5) до 17:00 10.02.22 г.; ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.22 г.

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