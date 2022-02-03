Отключения воды в Харькове: график на 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по следующим адресам: ул. Тринклера, 20 до 17:00 03.02.22 г.; ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 03.02.22 г.; пр. Победы, 64 (п. №8) до 20:00 04.02.22 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 122А (п. №1, стояк) до 17:00 03.02.22 г.

Киевский район:

ул. Барабашова, 46А (п. №2, стояк) до 20:00 03.02.22 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк) до 18:00 03.02.22 г.

Новобаварский район:

ул. Коксовая (ч/с), ул. Минеральная (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пер. 1-й Райгородский (1-17) (ч/с), пер. 2-й Райгородский (1-11) (ч/с), проезд 1-й Райгородский (1-11) (ч/с), проезд 2-й Райгородский (1-7) (ч/с) до 20:00 03.02.22 г.

Агентство Телевидения Новости