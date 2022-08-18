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Открытое письмо под заголовком "США должны вооружить Украину пока не поздно" опубликовано в авторитетном вашингтонском издании The Hill

Открытое письмо под заголовком США должны вооружить Украину пока не поздно опубликовано в авторитетном вашингтонском издании The Hill

Подписавшие его эксперты утверждают, что нынешние американские власти предоставляют Украине достаточно вооружений, чтобы создать "патовую ситуацию", но их не хватает для возвращения российских территориальных приобретений. При наличии необходимого вооружения и экономической помощи Украина способна победить Россию, - считают авторы письма.

"Украина нуждается в средствах поражения дальнего радиуса действия, чтобы остановить наступление России и помешать пополнению ее ресурсов, запасов топлива и боеприпасов, - также сказано в письме. – Это означает, что США должны отправить ракеты ATACMS для системы HIMARS с радиусом действия 300 км, что необходимо для ударов по российским военным целям на всей территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму".

Письмо, опубликованное в TheHill, в числе прочих подписали бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк; работавшие на высоких должностях в Госдепартаменте Курт Волкер, Пола Добрянски и Стивен Сестанович; бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу; а также бывшие послы США в Украине Джон Хербст и Мэри Йованович.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16406

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