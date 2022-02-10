"Открываешь обшивку – и на тебя смотрят 700 летучих мышей"

Как в Харькове провели операцию по спасению рукокрылых

Стаю рыжей вечерницы – это порода найденных летучих мышей – днепровские волонтеры перевезли в Харьковский реабилитационный центр

"Распахнул окно на перекуре. Слышу, что что-то свистит, прислушивался, а за обшивкой были летучие мыши", – рассказывает владелец квартиры Юрий Ковтун.

От увиденного Юрий Ковтун, который как раз взялся за ремонт квартиры, говорит, аж обалдел. На десятом этаже многоэтажки в спальном районе Днепра за старой обшивкой балкона прятались сотни летучих мышей.

Рукокрылые стаями поселяются на верхних этажах многоэтажек, им пришлись по нраву плотные застройки недалеко от берегов Днепра.

"Их там так много было, а я один. Ну когда открываешь обшивку и на тебя смотрят примерно 300-400 глаз одновременно, вы бы тоже их боялись, я честно говорю", – отмечает мужчина.

Работа по ремонту остановилась на несколько часов. Чтобы переселить летучих мышей с балкона, владелец квартиры позвал спасателей и волонтеров. По нескольку особей летучих мышей доставали из щели снаружи и перекладывали в коробки для транспортировки. Спасатель Анатолий Демченко насчитал почти 700 летучих мышей.

"Чтобы не повредить, их надо собирать в рукавицах. Вот так нагибался над поручнем, страховал меня за ремень начальник караула", – говорит спасатель Анатолий Демченко.

Стаю рыжей вечерницы – это порода найденных летучих мышей – днепровские волонтеры перевезли в Харьковский реабилитационный центр рукокрылых. Все летучие мыши в Украине занесены в Красную книгу. Выбрасывать их на улицу нельзя – зимние низкие температуры для этих животных – убийственны. Поэтому большинство из спасенных летучих мышей уже досыпают зиму в холодильниках при комфортных температурах. И истощенных летучих мышей – таких несколько десятков – специалисты будут докармливать.

"Это 25,1 грамм. Это очень мало. Чтобы ей дожить до весны, ей нужно на 4 грамма больше, вот это животное, к сожалению, без нашей помощи не выживет", – объясняет руководитель Центра реабилитации рукокрылых Антон Влащенко.

Для людей летучие мыши безопасны, а летом, когда охотятся на насекомых – от них немало пользы, – говорят зоологи. В Харьковском центре реабилитации рукокрылых спасают уже десятую партию летучих мышей, распуганных из-за ремонтов в многоэтажках. В здешних холодильниках перезимует почти 3000 животных. А в апреле, когда рукокрылые проснутся от спячки, их выпустят на волю.

Источник: 5.ua

Авторы: Наталья Светова, Ксений Нечепоренко, Александр Пронский и Вячеслав Кузьменко,"5 канал"

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